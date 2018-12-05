В Оренбурге открылся международный форум, посвященный цифровой экономике

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Восьмой международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", посвященный развитию информационных технологий, открылся в Оренбургской области, впервые в мероприятии принимают участие представители Китая. Об этом в среду сказал на церемонии открытия губернатор области Юрий Берг.

"Наш форум - уже восьмой, и каждый форум - это шаг вперед. Нынешний форум посвящен мощному тренду XXI века - цифровой экономике. Я благодарен всем, кто приехал к нам сегодня, - это более 3,5 тыс. человек. Я благодарен нашим друзьям: представителям Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также делегации Ташкентской области Узбекистана, впервые на нашем форуме представлена Китайская Народная Республика", - сказал Берг, приветствуя участников.

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь отметил: "Оренбургская область <...> соединяет Россию с Центральной Азией, является частью Шелкового пути. И поэтому Оренбуржье играет исключительную роль в сопряжении одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом".

По данным пресс-службы губернатора и правительства области, в рамках форума с 5 по 7 декабря пройдут межрегиональные семинары, круглые столы, панельные сессии, пленарные заседания, научные конференции, мастер-классы, посвященные цифровым инструментам для бизнеса, цифровой экономике, технологиям в медицине, робототехнике и образовательным проектам.

По традиции на полях форума муниципальные образования и предприятия Оренбургской области представят потенциал региона, его возможности для создания новых совместных проектов и бизнес-инициатив. Также участники мероприятия подведут итоги II международного туристического фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии" и международного фотоконкурса "Технологические тренды Евразии".