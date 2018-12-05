Госдума приняла закон о праве ЦБ определять место размещения банками табло курсов валют

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому Банк России получает право устанавливать требования к месту размещения банками информации о курсах иностранных валют к рублю, и кросс-курсах, что позволит регулятору требовать ее размещения внутри уполномоченных банков, а не на улице. Соответствующая норма была ранее оформлена как поправка ко второму чтению закона, касающегося совершения резидентами валютных операций, связанных с договорами РЕПО.

В соответствии с новой редакцией закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и с учетом принятой поправки, "Центральный банк Российской Федерации устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле - продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте РФ и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких операций".

Ранее на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что операции по обмену валюты могут проводиться, в соответствии с законодательством, только через уполномоченные банки. По его словам, на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам. В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки, и там граждан зачастую обманывают.

С точки зрения ЦБ, таким обменным пунктам необходимо усложнить жизнь, размещая табло курсов валют только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов с улицы, указал Ясинский.