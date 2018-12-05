Госдума приняла закон о праве резидентов на валютные операции по договорам репо

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий резидентам совершать валютные операции, связанные с исполнением или прекращением договора репо, по аналогии с производными финансовыми инструментами. Закон инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Действующее валютное законодательство запрещает совершение резидентами валютных операций, связанных с заключением договоров репо не на организованных торгах и предусматривающих передачу внешних и внутренних ценных бумаг и осуществление расчетов в иностранной валюте. Такие валютные операции допускаются только по сделкам между уполномоченными банками, совершаемым ими от своего имени и за свой счет.

Участники финансового рынка в обход существующих ограничений вынуждены прибегать к иным договорным конструкциям, указывается в пояснительной записке."Под иными договорными конструкциями следует понимать, например, заключение договора репо, предусматривающего передачу внутренних или внешних ценных бумаг и осуществление расчетов в валюте РФ с одновременным заключением валютного своп-договора. Так, например, в 2017 году совокупный объем операций по валютным своп-договорам, информация о которых была предоставлена в репозитарий, составил порядка 400 млн долларов", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Использование таких договорных конструкций приводит к концентрации на участниках финансового рынка дополнительных кредитных и операционных рисков, и, как следствие, увеличивает аккумулированный риск на финансовом рынке, считают авторы документа.

В связи с этим закон предоставляет резидентам возможность совершать валютные операции, связанные с исполнением и (или) прекращением договора репо, при обязательном условии, что одной из сторон такого договора является уполномоченный банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг. "Предложенные меры позволят указанным лицам полноценно использовать дополнительные функциональные возможности рынка репо в целях управления своей ликвидностью", - говорится в пояснительной записке.

Ко второму чтению документа были приняты поправки, которыми предусматривается возможность осуществления между резидентами валютных операций с внешними ценными бумагами при условии проведения расчетов по итогам клиринга в соответствии с законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".