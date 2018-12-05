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Арктика сегодня

Оператор Северного морского пути ожидает "взрывного роста" оборота грузов

По словам начальника управления по развитию СМП и прибрежных территорий "Росатома" Максима Кулинко, основные операторы арктических проектов сделали ставку на морской экспорт продукции по Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Грузооборот по Северному морскому пути (СМП) ждет "взрывной рост" - до 18 млн т в 2018 году и 30 млн т в 2019 году, заявил заместитель главы дирекции развития Северного морского пути, начальник управления по развитию СМП и прибрежных территорий госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

"Все основные операторы арктических проектов однозначно сделали ставку на морской экспорт своей продукции по Северному морскому пути. Яркое свидетельство этому - взрывной рост грузопотока по СМП, в этом году - это уже около 18 млн т. В следующем году мы ожидаем до 30 млн т", - сказал он на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Минтранс РФ заявлял, что грузопоток по Северному морскому пути к 2020 году может вырасти "в десятки раз" - до 65 млн т в год.

СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Протяженность Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения - около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (для сравнения - через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км).

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря.

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