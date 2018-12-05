ЦИК РФ разработает систему безналичной оплаты труда членов участковых избиркомов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России намерен разработать систему безналичной оплаты труда членов участковых избирательных комиссий (УИК), чтобы снизить коррупционные риски. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы пытаемся сейчас разработать пилотный проект, который позволит уйти от наличного обращения средств в ходе избирательной кампании, максимально применив перечисление средств из территориальных комиссий членам участковых комиссий за выполненную работу. Это позволит нам резко сократить коррупциогенность в этом направлении", - сказал он на заседании Центризбиркома.

По словам Булаева, в 2019 году в нескольких регионах система безналичного расчета с членами УИК может быть опробована в пилотном режиме, а впоследствии будет распространена по стране - в тех населенных пунктах, где нет проблем со снятием наличных с карты и безналичным расчетом.

В беседе с журналистами зампред ЦИК уточнил, что безналичная оплата труда членов УИК уже протестирована в одном из регионов, эксперимент оказался успешным. "Территориальная избирательная комиссия, получив первичный отчет от УИКов, начисляет оплату и перечисляет эти деньги сразу на карточку тем, кто работает", - сказал он.

Булаев подчеркнул, что "это сразу лишает возможности даже создать ситуацию, при которой деньги можно было бы не довести до [сотрудника УИК]". "Мне кажется, это серьезная антикоррупционная идея. У меня есть предположение, что уже на следующих больших выборах в Москве она может быть применена или как пилотный проект, или по всей Москве", - отметил зампредседателя Центризбиркома.

Система безналичной оплаты труда также избавит избиркомы от рисков при перевозке крупных сумм наличных денег и "соблазнов, если такие существуют", резюмировал Булаев.