"Яндекс" представил собственный смартфон

Стоимость первого смартфона" Яндекса" составит 17 990 рублей. "Яндекс.Телефон" поступит в продажу с 6 декабря в магазине "Яндекса", а с 7 декабря станет доступен в салонах "Билайна", "М.Видео"," Эльдорадо", а также на маркетплейсе "Беру". В "Яндексе" не назвали объем первой партии, однако не ожидают дефицита смартфонов.

Отличительной особенностью гаджета стал встроенный голосовой помощник "Алиса" - кнопка вызова голосового помощника доступна в левом нижнем углу. "Яндекс.Телефон" - это первый в мире смартфон, в котором "Алиса" живет в устройстве, а не в отдельном приложении, поэтому ей доступно намного больше возможностей. Ее можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, из игры, из любого приложения. "Алиса" вам ответит, даже если телефон просто лежит рядом", - рассказал вице-президент по экосистемным продуктам "Яндекса" Федор Ежов. При этом операционная система "Яндекс.Телефона" - Android, разработанный корпорацией Google.

Устройство с диагональю 5,65 дюйма получило восьмиядерный процессор Snapdragon 630. Смартфон оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп). Устройство также имеет на задней панели датчик отпечатка пальцев, а также слоты для двух сим-карт. Мощность аккумулятора "Яндекс.Телефона" составляет 3050 мАч, что позволит ему работать до 24 дней в режиме ожидания, до 10 часов при работе в интернете через Wi-Fi и до 90 часов музыки.

"Яндекс" получил разрешение на выпуск смартфона "Яндекс.Телефон" на территории России в июле этого года, о чем стало известно из Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, который доступен на сайте Евразийской экономической комиссии. В указанном реестре содержится информация об устройствах (в том числе о смартфонах), которые могут ввозиться на территорию Евразийского экономического союза.

Разрешение на выпуск смартфона получила зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG. Эта же компания получила разрешение на выпуск "Яндекс.Станции" - первого разработанного "Яндексом" устройства, которое поступило в продажу в июле этого года.