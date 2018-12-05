Кабмин перераспределит между регионами субсидии на поддержку семей с первым ребенком

ГОРКИ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство перераспределит между 28 регионами РФ 1,2 млрд рублей на поддержку семей, где родился или был усыновлен первый ребенок. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Еще один законопроект касается субсидий регионам, которые идут на ежемесячные выплаты семьям, где родился или был усыновлен первый ребенок. Федеральным бюджетом на эти цели в этом году направляется 21 млрд рублей. Сегодня мы перераспределим 1,2 млрд между 28 регионами в связи с уточнением потребностей в таких выплатах", - сказал он.

Также правительство распределит гранты регионам, которые добились наилучших результатов по развитию своего потенциала, отметил премьер.