Росатом рассчитывает стать оператором Севморпути до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает получить полномочия оператора Северного морского пути (СМП) до конца текущего года. Как сообщил на форуме "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге заместитель главы дирекции развития Северного морского пути ГК "Росатом" Максим Кулинко, соответствующий закон был принят Госдумой во втором чтении.

"Мы очень рассчитываем, что до конца года закон о наделении Росатома полномочиями инфраструктурного оператора СМП будет подписан президентом, после чего госкорпорация получит полномочия, будут подготовлены нормативные правовые акты, акты правительства РФ", - сказал он, отметив, что работа над законопроектом ведется в соответствии с поручением президента РФ, которое было дано 28 октября 2017 года.

Как сообщалось ранее, в документе предлагается сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора - госкорпорации "Росатом". В частности, предусматривается наделение Росатома полномочиями главного получателя и распорядителя бюджетных средств, государственного заказчика госпрограмм в области развития и устойчивого функционирования Севморпути, инфраструктуры его морских портов, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран.