Росатом намерен организовать круглогодичную проводку судов по Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" намерена в ближайшем будущем организовать круглогодичную проводку судов по трассе Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил на форуме "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге заместитель главы дирекции развития Северного морского пути ГК "Росатом" Максим Кулинко.

"В ближайшем будущем мы видим, что Росатом сделает круглогодичную проводку в восточном направлении по СМП", - сказал он, не уточнив конкретные сроки, когда это планируется сделать.

Эту работу Госкорпорация будет осуществлять как инфраструктурный оператор СМП. Соответствующий законопроект о наделении полномочиями оператора, как сообщил ранее Кулинко, Госдума приняла во втором чтении, и до конца года документ, как ожидается, будет подписан президентом РФ.

Сейчас проводка судов по СМП осуществляется в основном в летне-осеннюю навигацию, которая стартует в июне и заканчивается в ноябре. Как ранее сообщала компания "Атомфлот", атомные ледоколы за минувший сезон осуществили 70 проводок судов по СМП. При этом валовая вместимость проведенных судов по сравнению с прошлым годом выросла более чем в 1,5 раза до 1,06 млн тонн.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.