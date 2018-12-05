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Медведев поручил Минфину улучшить показатели кассового исполнения бюджета

Премьер напомнил, что кабмин впервые с 2014 года вышел на профицитный федеральный бюджет

ГОРКИ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину улучшить показатели кассового исполнения федерального бюджета.

На заседании правительства он напомнил, что кабмин впервые с 2014 года вышел на профицитный федеральный бюджет. В январе-сентябре 2018 года он исполнен профицитом в 3,5% ВВП, или порядка 2,6 трлн рублей. Доходы бюджета за этот период достигли почти 14 трлн рублей, или на 5,5% больше плана, расходы - более 11 трлн рублей, что составляет две трети от плана.

"Показатели кассового исполнения бюджета чуть лучше, чем в предыдущие годы, хотя и не такие высокие, как нужно было бы. Минфину и другим ведомствам нужно еще раз на этом направлении поработать".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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