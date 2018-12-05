Финансирование строительства 4-го и 5-го атомных ледоколов нового типа будет смешанным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство четвертого и пятого ледоколов проекта 22220 будет осуществляться на условиях смешанного финансирования. Средства федерального бюджета обеспечат половину расходов, остальную часть покроют госкорпорация "Росатом" и инвесторы, сказал замглавы дирекции Северного морского пути Максим Кулинко на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Ранее источник в промышленных кругах Санкт-Петербурга сообщил ТАСС, что заключение контракта на строительство четвертого и пятого ледоколов 22220 ожидается в первом квартале 2019 года. Планируется, что исполнителем заказа выступит Балтийский завод.

"Уже принято решение о строительстве четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220. Мы планируем в будущем году выходить на заключение контракта, и впервые будет использовано смешанное финансирование, при котором федеральный бюджет обеспечит только 50% всех средств, а остальные необходимые ресурсы будут добавлены из собственных средств госкорпорации ["Росатом"] и привлечены с рынка", - сказал Кулинко.

При этом он отметил, что к 2035 году ледокольный флот будет состоять из пяти ледоколов проекта 22220, трех сверхмощных ледоколов "Лидер" и ледоколов на сжиженном природном газе. "Мы планируем, что к 2035 году арктический ледокольный флот должен включать 5 универсальных атомных ледоколов мощностью 60 МВт [проекта 22220], три ледокола "Лидер", четыре ледокола на газомоторном топливе до 40 МВт и один ледокол "50 лет Победы", чей ресурс будет исчерпан в 2039 году", - сказал замдиректора.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсудят вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике и подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 государств, в том числе всех стран-участниц Арктического совета.