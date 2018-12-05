Путин проведет телемост с месторождением Бованенково, где открывается газовый комплекс

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду телемост с Бованенковским месторождением, где в этот день будет открыта третья очередь газового комплекса и запущен газопровод. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня вводится в эксплуатацию третья очередь газового промысла Бованенково, фактически - новый огромный газовый комплекс открывается на Ямале, - отметил он. - Одновременно с этим газопровод открывается, который позволит газ доставлять в Центральную часть России". "Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково", - сообщил Песков.

Он также отметил, что в этот день глава государства проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и посетит Международный форум добровольцев, который проходит в Москве. Кроме того, на вечер у президента запланирован ряд рабочих встреч.

Бованенковское месторождение является крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам газа. Начальные запасы газа - 4,9 трлн куб. м. Проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении - 115 млрд куб. м в год. В перспективе проектный уровень должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.