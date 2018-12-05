Медведев: включение водных объектов в границы ТОР позволит запустить новые проекты

ГОРКИ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ может разрешить включать водные объекты в границы территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Такое расширение ТОР позволит запускать больше проектов - от туризма до выращивания аквакультур. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Еще один законопроект касается территорий опережающего социально-экономического развития. Там несколько изменений. ТОРы смогут включать в свои границы прилегающую территорию различных водных объектов, морей, озер, водохранилищ <…> Конечно, это будет происходить, если мы на это пойдем, после согласования с профильными ведомствами и это позволит запустить больше проектов в разных сферах - от туризма до выращивания аквакультур", - отметил премьер. "И будет проще заниматься развитием гидротехнических сооружений", - добавил он.

Сейчас водные пространства не включаются в ТОР, напомнил Медведев.

Также планируется оптимизировать работу контрольно- надзорных органов, сократить сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР. Так, для малых предприятий проверки будет возможно продлить не более чем на 30 часов, для остальных - не более чем на 15 рабочих дней, добавил Медведев.