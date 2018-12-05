Минфин: ЦБ займется регулированием всех лизинговых компаний

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России получит полномочия по регулированию всех компаний в лизинговой отрасли, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению в законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В конечном итоге Центральный банк будет регулировать все лизинговые компании. Просто в законопроекте - как, к сожалению, мы узнали это на позднем этапе, поэтому договорились исправить ко второму чтению - прописана юридически фраза таким образом, что некоторые компании могут избежать этой необходимости, и это надо будет поправить ко второму чтению", - сказал Моисеев.

По словам замминистра, такое регулирование сделает отрасль более прозрачной. "Чтобы государство знало, что предоставляет льготы для лизинга, и чтобы в рамках финансовой стабильности понимать, что происходит в отрасли. Опыт "Трансаэро" показал, что мы далеко не все знаем про отрасль и не понимаем, какие риски там накопились", - добавил Моисеев.

Реформа рынка лизинга

Обсуждение реформы по регулированию рынка лизинга началось в 2015 году и к концу 2018 года претерпело значительную трансформацию. Совместный план реформы ЦБ и Минфина включает разработку законопроекта о регулировании лизинговых компаний (госреестр, учет и отчетность, саморегулирование, установление требования к минимальному капиталу компаний), внесение правок в ГК РФ (квалификация лизинга и аренды, урегулирование дефолта, расширение перечня оснований приобретения имущества и прочее), разработку и внедрение нового федерального стандарта бухучета (внедрение IAS 16) и внесение правок в Налоговый Кодекс РФ в вязи с переходом на новую систему бухучета.