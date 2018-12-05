Республика Марий Эл за девять месяцев 2018 года сельхозпроизводство на 10%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Республика Марий Эл по итогам девяти месяцев 2018 года увеличила сельхозпроизводство на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду в рамках "Часа субъекта РФ" в Совете Федерации сообщил глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Евстифееву сосредоточиться на развитии сельского хозяйства республики, создавать новые производства, в частности, животноводческие и молочные, и обратил внимание на необходимость инвестиций в сельское хозяйство.

"Положительная динамика [социально-экономических] показателей сохраняется в текущем году. Наиболее значительный рост за девять месяцев 2018 года достигнут по сельхозпроизводству - на 10% относительно уровня 2017 года", - сказал он.

По словам главы региона, экономика республики имеет и индустриально-аграрную направленность. "Одной из основных составляющих экономики является АПК. Мы не потеряли в урожае в этом году <...> Предприятия АПК создают полный ассортимент социально-значимых продовольственных товаров, на 1 января 2018 года уровень самообеспеченности республики основными продуктами питания составляет по мясу - 310%, молоку и молочным продуктам - 100%, яйцу - 123%, овощам - 123%", - пояснил Евстифеев.

В 2017 году урожай зерновых в Марий Эл составил 237 тыс. тонн, что на 11% выше, чем в прошлом году. Средняя урожайность достигла 17 центнеров с гектара.