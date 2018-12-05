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Госдума приняла в I чтении законопроект о введении единого порядка контроля госзакупок

Эффективность деятельности контрольных органов будет оцениваться в установленном правительством порядке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении единого порядка контроля в сфере закупок, а также единой правоприменительной практики реализации контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях.

Документ был инициирован правительством.

Законопроектом предусматривается контроль в сфере госзакупок органами контроля в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок в соответствии с единым порядком, устанавливаемым кабмином.

Предусматривается также право органов исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, контролировать закупки на уровне органов местного самоуправления на основании соглашений между регионами и находящимися на их территориях муниципальными образованиями.

Нововведения обеспечат формирование вертикали процедурного контроля, единство правоприменительной практики и методологии реализации контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях, указывают в кабмине. Для исключения несвойственных контрольным органам функций и снижения коррупционных рисков законопроектом предлагается установить запрет на возложение функций по централизации закупок на органы контроля.

Эффективность деятельности контрольных органов будет оцениваться в порядке, установленном правительством. Такой порядок должен предусматривать, в частности, показатели контрольно-надзорной деятельности, механизм сбора информации о деятельности контрольных органов, порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и применения результатов анализа.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств предусмотрено, что в отношении юрлиц, которые не являются государственными или муниципальными учреждениями, при предоставлении им бюджетных инвестиций для инвестпроектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капстроительства будет проводиться мониторинг, аудит и контроль в сфере госзакупок.

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