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Новак позитивно оценил итоги встречи с министром энергетики Саудовской Аравии

Глава Минэнерго отметил, что у сторон еще будет время и возможности договориться по конкретным параметрам сделки ОПЕК+ в 2019 году

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак позитивно оценил итоги двухсторонней встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом, которая состоялась накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом он сообщил журналистам.

"Встреча была хорошей", - сказал он и добавил, что у сторон будет еще время и возможности договориться по конкретным параметрам сделки ОПЕК+ в 2019 году.

На предстоящем заседании комитет должен будет внести рекомендации по дальнейшей политике для стран ОПЕК+ по объемам добычи нефти.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская Аравия
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