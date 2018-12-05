"Аэрофлот" ввел платный выбор мест в тарифах "Промо" и "Бюджет"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела платный предварительный выбор места в салоне самолета для самых низких тарифных групп - "Промо" и "Бюджет". Об этом ТАСС сообщили в компании. Стоимость услуги будет варьироваться от длительности и дальности маршрута, уточнили в компании.

"Аэрофлот" расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров. Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет". Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было", - сообщили в авиакомпании.