{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" ввел платный выбор мест в тарифах "Промо" и "Бюджет"

Стоимость услуги будет варьироваться от длительности и дальности маршрута

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела платный предварительный выбор места в салоне самолета для самых низких тарифных групп - "Промо" и "Бюджет". Об этом ТАСС сообщили в компании. Стоимость услуги будет варьироваться от длительности и дальности маршрута, уточнили в компании.

"Аэрофлот" расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров. Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет". Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было", - сообщили в авиакомпании.

Теги
Россия
Министр нефти Ирака: страны ОПЕК+ еще не достигли консенсуса в сокращении добычи нефти
Тамер аль-Гадбан отметил, что еще рано говорить о решении по сокращению добычи нефти
Читать полностью