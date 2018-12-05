Роскосмос рассчитывает, что новые проверки Счетной палаты не выявят серьезных нарушений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" рассчитывает, что новые проверки Счетной палатой (СП) не выявят серьезных нарушений в корпорации, так как "все меры приняты". Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Мы надеемся, что все меры приняты и серьезных нарушений выявлено не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. О возможной проверке Роскосмоса в 2019 году заявили в пресс-службе СП. С просьбой провести внеплановую проверку госкорпорации обратился в Счетную палату сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в июне этого года.

Говоря о нарушениях, выявленных ранее Счетной палатой, Устименко отметил, что, по его данным, у госкорпорации "Роскосмос" "нет не снятых с контроля представлений СП за прошедший период".

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 25 ноября назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По словам руководителя СП, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены. В отчете СП сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей.

В среду первый замглавы Роскосмоса Максим Овчинников пояснил журналистам, что доклады Счетной палаты за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса. Он добавил, что "этой работой мы занимаемся сейчас каждый день".