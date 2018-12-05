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Промсвязьбанк подал иск на 2,1 млрд рублей к "О1 Груп Финанс"

Иск зарегистрирован 4 декабря и пока не принят к производству

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании "О1 Груп Финанс" (осуществляет финансовые вложения для инвесткомпании O1 Group Бориса Минца), сумма исковых требований - 2,132 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Иск зарегистрирован 4 декабря и пока не принят к производству. Суть требований в материалах суда не раскрывается.

"О1 Груп Финанс" ранее неоднократно допускала дефолт по выплате купона по облигациям нескольких выпусков. Всего у компании пять выпусков облигаций, три из них - дефолтные, общим объемом 19 млрд рублей, срок погашения этих облигаций - апрель - май 2027 года. Последний дефолт был объявлен 3 декабря, эмитент не исполнил обязательство по выплате купонного дохода на сумму 134 млн рублей. Еще два выпуска общим объемом 65 млрд рублей с погашением в 2032 году находятся в обращении. Поручителем по всем выпускам выступает O1 Group Limited, говорится в условиях выпуска.

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