Волгоградская область третий раз подряд приняла бездефицитный бюджет

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли в третьем и окончательном чтении бездефицитный бюджет региона на 2019 год и профицитный бюджет на плановый период 2020 и 2021 годов, сообщила облдума.
"Сегодня Волгоградская областная дума приняла в третьем окончательном чтении областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В будущем году доходы и расходы составят 98,7 млрд рублей. Третий год подряд социально ориентированный бюджет в регионе принимается без дефицита", - сообщила ТАСС представитель пресс-службы областной думы.
"На 2020 и 2021 годы плановый бюджет принят с профицитом: превышение доходов над расходами ожидается в объеме 200 млн рублей ежегодно", - добавила она.
Доходы и расходы бюджета нынешнего года с учетом принятых в течение года поправок ожидаются на уровне 98,6 млрд рублей, итоги будут подведены в первом квартале 2019 года.
Параметры бюджета
В бюджет на ближайшие три года заложено 136 млрд рублей на завершение 17 крупных инвестиционных проектов. Дорожный фонд Волгоградской области увеличится в 2019 году почти на 18% до 10,5 млрд рублей. Также бюджет предусматривает финансирование переселения граждан из аварийного жилья и меры по защите прав обманутых дольщиков.
По инициативе властей депутаты одобрили выделение 500 млн рублей на горячие завтраки для первоклассников и компенсацию затрат на школьное питание другим ученикам. "С 1 января 2019 года в бюджете предусмотрены средства на горячие завтраки всех без исключения учеников первых классов - это сделано впервые. Также с 15 рублей до 20 рублей в день увеличивается компенсация стоимости питания на одного школьника 1-11 классов", - сказала представитель пресс-службы облдумы. В этом году на школьное питание предусматривалось 322 млн рублей, добавила она.
По информации областного комитета образования, науки и молодежной политики, в настоящее время в общеобразовательных учреждениях волгоградского региона обучается 255 тыс. детей, из них 27 тыс. - первоклассники.