Медведев и Ципрас обсудят 7 декабря совместные проекты в энергетике и других сферах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 декабря встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, который посетит Россию по приглашению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"В ходе встречи главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях", - сообщили в кабмине.