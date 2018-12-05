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Медведев и Ципрас обсудят 7 декабря совместные проекты в энергетике и других сферах

Главы правительств коснутся состояния и перспектив российско-греческого торгово-экономического сотрудничества и других вопросов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 декабря встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, который посетит Россию по приглашению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В ходе встречи главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях", - сообщили в кабмине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЦипрас, Алексис
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