Власти Карелии увеличили освоение средств программы развития республики до 12%

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии за четыре месяца увеличили освоение средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики до 2020 года, с 1% до 12%. Об этом в среду журналистам сообщил вице-премьер карельского правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

31 июля первый замглавы Минфина России Леонид Горнин на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии назвал катастрофической ситуацию с освоением денег ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". 26 октября член Госкомиссии, замсекретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев на совещании в Петрозаводске отметил, что мероприятия программы выполнены всего на 5,4%.

"Та информация, которая частично в СМИ упоминается, что 5,4% только денежных средств освоено, это не совсем корректно. Это данные лета. Сегодня мы уже можем констатировать, что уже более 12% этих денежных средств у нас в фактическом исполнении", - сказал Дмитрий Родионов.

"Если мы говорим об освоении кассовом, то сегодня заключено контрактов и перечислено авансов уже более чем 1,5 млрд рублей, и в районе этой недели еще на 500 млн рублей авансов будет перечислено. Остаток, безусловно, до конца года у нас будет выполнен", - отметил он.

По словам Родионова, уровень фактически выполненных работ достигает 400 млн рублей. "Это 200 млн рублей - строительство дороги "Толвуя - Великая Губа", еще в районе 210 млн рублей - это строительство в Петрозаводске промышленной площадки", - отметил вице-премьер.

Дмитрий Родионов уточнил, в 2015-2017 годах регион не получал федеральных денег на мероприятия ФЦП, так как проектно-сметная документация (ПСД) не делалась, потому что деньги в бюджете региона на ее создание не закладывались. "Это, несомненно, недостаток работы чиновников в 2015, 2016 годах, которые не озаботились тем, что ПСД должна быть. <…> Мы [заложили] необходимые бюджетные средства, объявили аукционы и стали ПСД делать", - пояснил он.

О ФЦП

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.