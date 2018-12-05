Фонд национального благосостояния в ноябре сократился на 8,25%

МОСКВА, 5 декабря./ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь 2018 года уменьшился в рублевом выражении на 8,25% - на 1 декабря объем ФНБ составил 4 трлн 567,747 млрд рублей, сообщается в материалах Минфина России. В пересчете на доллары объем фонда снизился на 1 ноября с $75,6 млрд до $68,5 млрд.
В ноябре Внешэкономбанк досрочно возвратил 87,5 млн рублей и 60,8 млн рублей из средств ФНБ, размещенных в 2016-2018 гг. для финансирования приобретения и предоставления во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1) и (КЖЦ-2) соответственно.
Также в ноябре средства ФНБ в сумме 12,7 млрд рублей размещены в облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в количестве 12,7 млн штук по цене одной облигации, равной ее номинальной стоимости (1 тыс. рублей), - в целях финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область), говорится в сообщении Минфина.
На покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ в ноябре была направлена часть средств ФНБ, находящаяся на счетах в Банке России, - $2,3 млрд, €2,8 млн и £978,6 млн. Эта сумма была реализована за 460 млрд рублей, а вырученные средства зачислены в валюте Российской Федерации.
На 1 декабря в Банке России размещены средства ФНБ в различных валютах: $19,711 млрд, €17,641 млрд, £3,384 млрд и 87,5 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 579,444 млрд рублей.
В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 129,389 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей. В ноябре на депозитах ВТБ и Газпромбанка находились 164,43 млрд рублей, предназначенных для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.