Еврокомиссия призвала страны союза использовать евро в энергетических сделках

ТАСС, 5 декабря. Еврокомиссия (ЕК) выдвинула в среду ряд предложений по усилению роли евро на мировой арене. Как сообщила пресс-служба организации, одной из мер, призванных реализовать эту цель, является использование валюты Евросоюза при заключении международных договоров на стратегически важных рынках, в том числе и на энергетическом.

"Комиссия призывает страны-члены организации продвигать более широкое использование евро в стратегических областях. Несмотря на их [стран] позицию как крупных международных покупателей и производителей, европейский бизнес до сих пор торгует, используя доллар США в ключевых стратегических рынках, иногда даже между собой, что несет в себе как валютные риски, так и политические, например, односторонние решения, которые влияют на транзакции в долларах. В свете этого Еврокомиссия одобрила сегодня рекомендацию по более широкому использованию евро в международных энергетических соглашениях и переводах", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Отмечается, что Еврокомиссия в этой связи инициирует ряд консультаций по расширению зоны использования евро при торговле углеводородами, а также в сфере производства транспорта.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в сентябре в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту о положении дел в ЕС, отметил, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в американских долларах и заявил, что это положение дел нужно изменить.