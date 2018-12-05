Министр нефти Омана: требовать от Ирана сократить добычу нефти сейчас бессмысленно

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Вовлекать Иран, находящийся под американскими санкциями, в сокращение добычи в ближайшие трех-шести месяцев бессмысленно, заявил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

Ранее США ввели санкции против Ирана, под которые попали экспортные поставки нефти. Однако в течение полугода несколько стран смогут импортировать иранскую нефть, в том числе и крупнейшие ее потребители - Индия и Китай.

"Любые сокращения в отношении Ирана будут носить теоретический характер. Иран не может экспортировать в условиях санкций. Так что если мы попросим его сократить [добычу], это будет теоретически. Мы [ОПЕК+] говорим о ближайших трех-шести месяцах", - пояснил министр.

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана - среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. По разным оценкам, иранский экспорт нефти снизился уже на 1 млн баррелей в сутки.