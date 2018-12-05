СМИ: правительство Украины утвердило проект нового меморандума с МВФ

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило проект нового меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получать очередные транши кредитов. Об этом сообщило в среду информационное агентство "Украинские новости".

"Утверждены проекты письма о намерениях правительства и Национального банка к МВФ и меморандума об экономической и финансовой политике", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что Совет директоров МВФ может рассмотреть вопрос об одобрении новой программы сотрудничества с Украиной после 10 декабря.

МВФ 19 октября обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом о новой 14-месячной программе поддержки экономики в формате кредитования stand-by. Она заменит программу расширенного финансирования, срок которой истекает в марте 2019 года. За несколько часов до этого заявления премьер-министр страны Владимир Гройсман объявил о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5 процента - до 8550 гривен ($303,2) за 1 тыс. куб. м. По его словам, Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолтом.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года, однако он не был выполнен в полной мере. В течение четырех лет Фонд обещал выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.