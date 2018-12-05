Бензин на бирже продолжил дешеветь в пределах 2% на фоне предновогоднего спроса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Бензин сорта Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизился в цене на 2,43%, до 44,45 тыс. рублей за тонну, следует из данных торговой площадки.

В то же время цена на бензин Аи-95 показала снижение на 2,39%, до 46,6 тыс. рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,41% - до 48,174 тыс. рублей, дизтопливо зимних сортов при этом подорожало на 0,67%, до 57,466 тыс. рублей за тонну.

Объем торгов вырос на 3,58% в натуральном выражении - до 134,155 тыс. т, в денежном рост составил 8,24%, до 5,87 млрд рублей.

Как ранее поясняли ТАСС участники торгов, сильный рост объемов торгов связан не только с сезонностью, но и с тем, что трейдеры запасаются топливом в преддверии повышения ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.