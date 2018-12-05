Fitch предсказал ослабление рубля к доллару в 2019-2020 годах

ТАСС, 5 декабря. Курс рубля на конец 2018 года стабилизируется на уровне 66,5 рубля за доллар и продолжит ослабевать до отметки 67,5 рубля за доллар в 2019-2020 годах. Такой прогноз содержится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch "Global Economic Outlook" за декабрь (есть в распоряжении ТАСС).
"Ожидаемая отсрочка санкций до 2019 года позволила рублю стабилизироваться", - говорится в обзоре. По мнению агентства, зависимость рубля от цены на нефть снижается.
"Этому способствуют проводимые Минфином интервенции и усилившееся влияние санкционных рисков на рынок", - считают аналитики Fitch.
По данным Московской биржи на 15:43 мск 5 декабря, рубль торгуется на отметке 66,72 руб./доллар.