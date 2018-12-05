Fitch прогнозирует снижение цен на нефть до $62,5 в 2020 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует стоимость нефти марки Brent в 2019 году на уровне $65 за баррель, прогноз на 2020 год повышен до $62,5 с $57,5 за баррель. Кроме того, незначительно повышен прогноз на 2018 год - с $72 до $72,5 за баррель, следует из экономического обзора Fitch (есть в распоряжении ТАСС).
Прогноз скорректирован в связи с растущей уверенностью в способность ОПЕК+ содействовать стабилизации цен на нефть, поясняют эксперты.
"Мы ожидаем, что цены на нефть восстановятся с нынешних уровней на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о некотором сокращении добычи", - отмечается в обзоре.
Накануне эксперты Fitch отмечали, что выход Катара из состава ОПЕК может затруднить принятие решения об объемах добычи альянса на переговорах в Вене, однако, вероятнее всего, страны договорятся о сокращении производства.