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Мировые цены на нефть

Fitch прогнозирует снижение цен на нефть до $62,5 в 2020 году

Агентство также ожидает договоренности стран ОПЕК+ о сокращении добычи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует стоимость нефти марки Brent в 2019 году на уровне $65 за баррель, прогноз на 2020 год повышен до $62,5 с $57,5 за баррель. Кроме того, незначительно повышен прогноз на 2018 год - с $72 до $72,5 за баррель, следует из экономического обзора Fitch (есть в распоряжении ТАСС).

Прогноз скорректирован в связи с растущей уверенностью в способность ОПЕК+ содействовать стабилизации цен на нефть, поясняют эксперты.

"Мы ожидаем, что цены на нефть восстановятся с нынешних уровней на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о некотором сокращении добычи", - отмечается в обзоре.

Накануне эксперты Fitch отмечали, что выход Катара из состава ОПЕК может затруднить принятие решения об объемах добычи альянса на переговорах в Вене, однако, вероятнее всего, страны договорятся о сокращении производства.

Теги
Мировые цены на нефть
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