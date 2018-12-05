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Bloomberg: палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

Цена металла поднималась до отметки $1256 за тройскую унцию
© REUTERS/Arnd Wiegmann

ТАСС, 5 декабря. Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота, сообщает Bloomberg. По его данным, в ходе торгов в среду, 5 декабря, цена палладия поднималась до отметки $1256 за тройскую унцию, что на 1,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Золото при этом торгуется на уровне $1237 за тройскую унцию.

Палладий дорожал на фоне опасений относительно дефицита этого металла, который, в частности, используется в автомобилестроении. Росту спроса способствует переход потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин, в которых в качестве катализатора используется палладий.

Согласно исследованию Metal Focus, на которое ссылается агентство, дефицит палладия в 2019 году увеличится до 1,4 млн унций с 1,2 млн унций в этом году.

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