Bloomberg: палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

ТАСС, 5 декабря. Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота, сообщает Bloomberg. По его данным, в ходе торгов в среду, 5 декабря, цена палладия поднималась до отметки $1256 за тройскую унцию, что на 1,9% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Золото при этом торгуется на уровне $1237 за тройскую унцию.
Палладий дорожал на фоне опасений относительно дефицита этого металла, который, в частности, используется в автомобилестроении. Росту спроса способствует переход потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин, в которых в качестве катализатора используется палладий.
Согласно исследованию Metal Focus, на которое ссылается агентство, дефицит палладия в 2019 году увеличится до 1,4 млн унций с 1,2 млн унций в этом году.