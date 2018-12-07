Технологии в здравоохранении: как работает одна из крупнейших в Сибири "умных" больниц

Grand Medica стала первым на территории Кузбасса опытом внедрения высоких технологий в здание , которое изначально не было предназначено для медицинского центра. Территорию будущей больницы пришлось адаптировать для внедрения промышленного "интернета вещей", укладываясь в жесткие сроки. Завершить проект удалось за 20 месяцев. Реализовывала его "Лаборатория Комфорта" - давний партнер и "ЭкоЭксперт" Schneider Electric со статусом "Мастер". Многопрофильный инновационный медицинский центр Grand Medica открылся в 2017 году. Сегодня в нем действуют поликлиника, 10 операционных (плюс специальная операционная), стационар и лаборатория. В клинике работают более 100 врачей, которые принимают до 160 000 пациентов в год.

"Интернет вещей" (Internet of Things, IoT) - сеть взаимосвязанных друг с другом высокотехнологичных устройств - постепенно переходит из области научной фантастики в реальность. В "умных" домах уже появились объединенные в одну сеть датчики движения и освещенности, голосовые помощники и кофеварки с выходом в интернет. В области здравоохранения промышленный "интернет вещей" позволяет выйти на другой качественный уровень. Один из примеров - клиника Grand Medica в Новокузнецке.

По данным Grand Medica удаленное управление энергосетями и медицинским оборудованием сократило эксплуатационные расходы на 20%. Потребление тепла сократилось почти на треть. Благодаря совместимости продуктов Schneider Electric медцентр сэкономил около $176 000 капитальных затрат.

Сегодня Grand Medica считается крупнейшей "умной" больницей в Сибири и Дальневосточном регионе. На 19 000 кв. м размещены специальное оборудование и высокоэффективная платформа EcoStruxure от Schneider Electric, которая позволяет управлять подключенными к ней устройствами, осуществляя мониторинг и локальный контроль. Технология отличается гибкостью: по мере роста и развития объекта ее можно легко масштабировать, модернизируя клинику так, чтобы еще больше повысить производительность и качество обслуживания пациентов.

Технический приоритет современного медицинского центра - надежное электропитание. Жизнь и здоровье пациентов непосредственно связаны с качеством инженерных систем. По словам главврача Grand Medica Георгия Золоева, сейчас в распоряжении центра все необходимые технологии и оборудование для проведения сердечно-сосудистых операций, лапароскопии, борьбы с онкологическими заболеваниями и многого другого. "Стабильность работы больницы, ее бесперебойное энергоснабжение - все это чрезвычайно важно для нас", - отмечает Золоев.

После завершения строительства клиники сотрудничество Schneider Electric и Grand Medica не закончилось. "Даже сейчас компания продолжает работать с нами, - утверждает главный инженер Красов. - Вместе мы держим руку на пульсе современных технологий".

Компания помогала клинике, начиная с этапа проектирования и заканчивая реализацией проекта. "Schneider Electric принимала участие практически во всех этапах жизненного цикла проекта, - утверждает главный инженер клиники. - С ней мы смогли оптимизировать не только свои затраты на рабочую силу, но и следующий этап операций. Опыт Schneider Electric помог нам удовлетворить все наши потребности".

По словам Константина Красова, при выборе поставщика электрооборудования и оборудования энергоснабжения Grand Medica рассматривала всех отраслевых лидеров в стране, но предпочла Schneider Electric. "Компания предложила нам лучшие и наиболее выгодные для нас условия поставки и установки оборудования и управления проектом. Разумеется, одним из основных критериев была стоимость, но не менее важную роль сыграло отношение Schneider Electric к нам как к заказчику, их клиентоориентированность", - говорит Красов.

Как сообщил главный инженер клиники Константин Красов, Grand Medica стала единственной в России организацией, которая использовала информационное моделирование здания (Building Information Modeling, BIM) на всех этапах его жизненного цикла, начиная с этапа проектирования. Это помогло инженерам и руководству медцентра в информационном обеспечении, упростило все аспекты проекта, а также предоставило объективные данные о затратах на капитальное строительство и будущих эксплуатационных расходах. Александр Сутягин, генеральный директор "Лаборатории Комфорта", называет BIM "революционной технологией, которая в будущем изменит весь процесс строительства".

Платформа EcoStruxure

В основе "умной" больницы Grand Medica лежит платформа EcoStruxure для здравоохранения от Schneider Electric. Она объединяет в себе три уровня уникальных решений с поддержкой "интернета вещей": подключаемые устройства, локальное управление и сбор данных, аналитику и сервисы. Эти решения обеспечивают работу больниц и клиник на всех уровнях - от отделений неотложной помощи до кабинетов начальства.

По оценке Григория Лященко, коммерческого директора департамента "Здания и ЭкоБизнес (EcoBuilding)" компании Schneider Electric, платформа EcoStruxure дает клинике гораздо больше, чем обычный контроль за потребляемой в Grand Medica мощностью. Платформа покрывает все жизненно важные для больницы области: контролирует системы бесперебойного питания и противопожарной защиты, управляет климатом, освещением, электрооборудованием и безопасностью всей территории.

"Благодаря архитектуре EcoStruxure команда Grand Medica может видеть всю систему в целом, - поясняет Александр Сутягин. - Решение не разбито на части. Это единая платформа, охватывающая все системы, к которым имеет отношение EcoStruxure".

По словам Константина Красова, EcoStruxure означает качественно новый опыт для пациентов и персонала Grand Medica. "EcoStruxure дает нам необходимую уверенность и чувство защищенности, - уверяет главный инженер клиники. - Наши пациенты не видят инженерных систем клиники, да им это и не нужно. Главное - мы можем позаботиться о каждом посетителе клиники и обеспечить должный уровень безопасности, независимо от того, с какой целью он тут находится. Это одно из главных и важных преимуществ EcoStruxure".

Промышленный "интернет вещей" с каждым годом все глубже проникает в жизнь людей, значительно улучшая ее качество. Медицину сегодня невозможно представить без высоких технологий - без систем мониторинга, диагностики и лечения людей. Перспективы развития технологий в этой отрасли ограничены лишь фантазией их создателей. Бытует мнение, что высокое качество медицинских услуг доступно жителям столицы и крупных городов России, но новокузнецкая Grand Medica, превращенная в "умную" больницу совместно с компанией Schneider Electric, успешно развенчивает этот стереотип.