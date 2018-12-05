ФАС одобрила покупку Disney активов Fox

"Федеральная антимонопольная служба сообщает, что приняла решение об удовлетворении ходатайства "ТВДК Холдко 613 Корп.", которая входит в группу лиц "Дисней", о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ООО "Фокс Нетворкc Груп", ООО "Двадцатый Век Фокс СНГ", ООО "МайСпейс", ООО "Ньюз Медиа", АО "ВайТ Медиа", "Твентиес Сенчюри Фокс Интернешнл Телевижн, Инк.". Так как корпорацией приобретались права, в частности, на российские общества, то данное ходатайство было рассмотрено ведомством", - сообщили в ФАС.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что акционеры компании The Walt Disney Company и холдинга 21st Century Fox одобрили сделку о покупке Disney активов Fox. По его данным, сумма сделки составит $71,3 млрд.

По данным интернет-портала Variety, генеральный советник холдинга 21st Century Fox Герсон Цвейфах заявил акционерам, что сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2019 года. Генеральный советник The Walt Disney Company Алан Браверман изложил параметры сделки акционерам, и она, по данным Variety, была одобрена практически единогласно - лишь один акционер заявил о том, что сумма является чрезмерной.

После закрытия сделки будет образована новая компания New Fox, объединяющая вещательную компанию Fox Broadcasting Co, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox News.

Ранее американский телекоммуникационный конгломерат Comcast, соперничавший с Disney за активы Fox, отказался от приобретения активов холдинга и заявил, что собирается сосредоточиться на предложении по британской телекоммуникационной Sky.

Соперничество между Disney и Comcast за право приобрести активы 21st Century Fox началось в 2017 году. В декабре Disney заявляла о готовности купить их за $52,4 млрд, предложив выплатить эту сумму акциями. В июне Comcast заявил, что готов заплатить $65 млрд, причем не акциями, а наличными. Представители Disney вскоре перебили предложение Comcast, повысив его до $71,3 млрд.