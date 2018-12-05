Компания фонда "Сколково" "ЭкзоАтлет" в 2019 году планирует выйти на рынки США и Японии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская компания "ЭкзоАтлет" (резидент фонда "Сколково") разрабатывающая уникальные медицинские реабилитационные робототехнические системы (экзоскелеты) для восстановления движения у парализованных пациентов, планирует в 2019 году выйти на рынки США и Японии с новой версией экзоскелета. Об этом сообщила ТАСС в среду сооснователь компании Екатерина Березий.

"Мы в 2019 году планируем выходить на рынок США и Японии с новой версией экзоскелета ExoAtlet и с новой методикой реабилитации", - сказала она в кулуарах Второго международного симпозиума по экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2018, который проходит в Москве.

Она также сообщила, что сотрудничеством с "ЭкзоАтлет" заинтересовались китайские компании. "Очень заинтересован Китай, мы планируем открыть там компанию и ведем переговоры с двумя крупными потенциальными партнерами", - сказала Березий.

"ЭкзоАтлет" - российская компания, занимающаяся разработкой и производством экзоскелетов, созданием новых эффективных методик медицинской и социальной реабилитации пациентов с последствиями травмы спинного мозга, перенесенного инсульта, ДЦП, рассеянным склерозом и другими нозологиями. На сегодняшний день компанией произведено 100 экзоскелетов.

О форуме

Березий назвала форум ExoRehab Spotlights "уникальной площадкой для обмена опытом между врачами и разработчиками экзоскелетов".

"Мы разработчики экзоскелетов, мы не врачи, мы не пишем методик и не можем определять порядок и программы реабилитации. Этим занимается медицинское сообщество. И то, что оно заинтересовано в разговоре с создателями экзоскелетов, это очень важно. Именно перспективы сочетания экзоскелетов с другими методами реабилитации дадут в итоге возможность пациентам вновь ходить", - сказал она.

По слова Березий, российские разработки области медицинских реабилитационных систем "находятся на передовой современной науки и техники".

"В разработке экзоскелетов российские компании находятся на передовой, абсолютно на том же уровне, что и конкуренты. У нас в системы встроена сенсорика, позволяющая определять биомеханические параметры ходьбы человека. Мы работаем над тем, чтобы определить инструментально эффект от реабилитации. У нас есть облачный сервис, который позволяет дистанционно наблюдать за курсом реабилитации", - пояснила она.

Симпозиум ExoRehab Spotlights 2018 проходит 5 декабря 2018 года в "Экспоцентре". В его работе принимают участие представители России, Южной Кореи, США, Нидерландов и других стран. Основная тема - результаты применения экзоскелетов в реабилитации пациентов с позвоночно- спинномозговой травмой, рассеянным склерозом, детским церебральным параличом и последствиями инсульта.

"Мы верим в возможность восстановления ходьбы. У нас есть мечта найти и предложить миру наилучшие комбинации методик в сочетании с ходьбой в экзоскелете, которые позволят сильным духом людям, готовым тренироваться и идти вперед, отказаться от инвалидного кресла и снова начать ходить", - сказала Березий.

О фонде "Сколково"

Фонд "Сколково" - один из ведущих инстиуттов развития России, созданный в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково".