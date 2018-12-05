Севастопольские депутаты предложили создать комиссию для обсуждения ветированного бюджета

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Специальная согласительная комиссия позволила бы депутатам и правительству Севастополя обсудить поправки правительства города в бюджет, на который губернатор наложил вето, считает председатель комиссии городского Заксобрания по бюджету Вячеслав Аксенов.

20 ноября Заксобрание приняло бюджет, отклонив поправки правительства. В ответ глава города Дмитрий Овсянников наложил на документ вето. Теперь для утверждения бюджета депутатам придется пойти на уступки правительства. В среду этот вопрос обсуждался на комиссии Заксобрания по бюджету - это необходимо перед тем, как вынести его на общее обсуждение депутатов на пленарном заседании. Однако мнения депутатов разделились и они не смогли решить, поддержать или нет предложенные правительством поправки.

"Ни одно из предложений членов комиссии не получило достаточного количества голосов <…> решение не принято. Решение будет принято уже в сессионном зале [на общем пленарном заседании Заксобрания]", - сказал Аксенов журналистам после заседания.

" Это [внесение поправок правительства] по сути попытка принять новый закон, и мое предложение заключалось в том, чтобы создать согласительную комиссию, где мы можем внимательно изучить предложения", - сказал Аксенов.

Поправки правительства предполагают увеличение бюджета на 600 млн рублей и перераспределение 1 млрд рублей. Такие уточнения должны проходить экспертизу. "Очевидно - для меня во всяком случае, что в таком виде закон принимать нельзя", - заявил депутат.

Позиция правительства

Замгубернатора Илья Пономарев, представлявший правительство на заседании комиссии, заявил, что администрация предлагала обсудить, какие направления нужно финансировать и как их эффективнее использовать. Однако депутаты предпочитают в этих случаях замещать обсуждение "юридической казуистикой", пожаловался Пономарев.

Сейчас у депутатов есть вариант обойти вето, приняв закон в первоначальном варианте квалифицированным большинством - 16 голосами. Для принятия закона с учетом правительственных поправок достаточно простого большинства. Также есть вариант, что депутатам так и не удастся прийти ни к какому решению

О бюджете

В 2017 году принятие бюджета тоже не было гладким - он был утвержден только с третьей попытки - в последние дни декабря. Тогда основной проблемой стали споры о сокращении фонда оплаты труда Заксобрания и контрольно-счетной палаты (КСП) города.

В ноябре Заксобрание приняло бюджет города на 2019 год с доходами в размере 44,5 млрд рублей, расходами 46,1 млрд рублей, дефицитом 1,6 млрд рублей. Депутаты также утвердили бюджет на 2020 год: доходы на уровне 54,2 млрд рублей, расходы - 55,8 млрд рублей, дефицит - 1,5 млрд рублей. Согласно принятому закону, в 2021 году доходы составят 34,1 млрд рублей, расходы - 37,2 млрд рублей, а дефицит - около 3 млрд рублей.

В случае принятия предлагаемых правительством поправок доходы бюджета на 2019 год составят 46,14 млрд рублей, расходы - 47,74 млрд рублей. На 2020 год - 55,47 млрд и 57,01 млрд рублей соответственно. На 2021 год - 35,8 млрд и 38,8 млрд рублей.

Если бюджет не будет принят к началу 2019 года, то власти города смогут пользоваться финансовым документом, утвержденным вместе с бюджетом 2018 года, так как с прошлого года он принимается сразу на три года.