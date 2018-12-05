Fitch ожидает, что ЦБ РФ отложит повышение ставки на 2019 год

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Аналитики Fitch считают, что Банк России не будет повышать ключевую ставку на заседании 14 декабря. Об этом говорится в обзоре агентства Fitch "Global Economic Outlook" за декабрь (есть в распоряжении ТАСС).

"Мы считаем, что ЦБ возьмет паузу до конца года в вопросе повышения ставки. Еще одно повышение (после повышения в сентябре с 7,25% до 7,5%) на 25 базисных пунктов скорее всего произойдет в 2019 году из-за рисков роста волатильности на финансовых рынках, растущих инфляционных ожиданий домохозяйств и дальнейшего ужесточения санкций США. В связи с этим понижение ставки возможно только в 2020 году, если ЦБ будет уверен, что инфляция и инфляционные ожидания двигаются в сторону понижения", - говорится в обзоре.

Fitch также понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8% с 2% (сентябрьский прогноз).

"Корректировка исторических данных (по росту ВВП) и более низкий, чем ожидалось, рост в третьем квартале привел к пересмотру нашего прогноза по росту ВВП России в 2018 году с 2% до 1,8%. Рост розничных продаж и промышленного производства существенно замедлился во втором полугодии. Тем не менее, предполагаемый рост ВВП значительно подскочил в октябре (2,5% год к году) за счет увеличения промышленного производства. Мы считаем, что более быстрое исполнение государственных расходов к концу 2018 годы также обеспечит дополнительный позитивный вклад (в рост ВВП)", - говорится в обзоре.

При этом агентство подтверждает прогноз, что рост ВВП замедлится до 1,5% в 2019 году в связи с более жесткой монетарной политикой, ослаблением рубля и повышением НДС: "Рост ВВП восстановится до 1,9% в 2020 году за счет сильного внутреннего спроса на фоне низкой инфляции, ожидаемого нами смягчения монетарной политики и более быстрого исполнения государственных расходов".

Инфляция, по мнению Fitch, достигнет 3,9% к концу года, в 2019 году вырастет до 5,2% и вернется к таргету 4% в 2020 году.