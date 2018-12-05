Производство имплантатов для лечения остеохондроза на 3D-принтере запустят в РФ в 2020 г.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стартап "3D-кейджи" Северо-западного центра трансфера технологий, входящего в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано", намерен разработать и зарегистрировать линейку серийных 3D-печатных кейджей для замещения поврежденных межпозвонковых дисков к 2020 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Роснано".

Межпозвонковые кейджи устанавливаются в ходе операции по стабилизации позвоночника (спондилодезе). Межпозвонковый диск замещается твердым кейджем, который удерживает один позвонок над другим на нужном расстоянии, фиксируя сегмент позвоночника и снимая боль. Со временем позвонки срастаются с кейджем в единый костный блок. Уже на второй день после операции пациент может вставать, а меньше чем через неделю его выписывают домой. Такие кейджи не требуют замены на протяжении всей жизни.

"Стартап Северо-западного центра трансфера технологий "3D-кейджи" анонсировал разработку первых в России кейджей для замещения поврежденных межпозвонковых дисков. Разработанные кейджи будут серийно изготавливаться методом 3D-печати в типовых размерах. <...> Стартап планирует разработать и зарегистрировать линейку серийных 3D-печатных кейджей к 2020 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в РФ в год выполняется около 10 тыс. операций с использованием имплантатов иностранного производства.

Партнером по выводу продукции на рынок выступит компания "Альтермедика", один из лидеров дистрибуции имплантатов и эндопротезов. Соглашение о разработке, производстве и продажах серийных межпозвонковых кейджей подписали компании "Альтермедика", TENMedPrint, специализирующейся на медицинской 3D-печати, и "3D-кейджи" в рамках Недели здравоохранения в Москве 5 декабря.

"Мы оцениваем объем спроса на такие кейджи в 5000 штук в год. Поскольку продукт "3D-кейджей" будет значительно дешевле аналогов и при этом не будет уступать по качеству, можно говорить не только об импортозамещении, но и, возможно, об экспортном потенциале аддитивной продукции", - сказал основатель "Альтермедики" Сергей Искровский, слова которого приводит пресс-служба.

Конкурентная цена, как поясняется в сообщении, будет достигнута за счет контрактного производства имплантатов в компании TENMedPrint. Стартапу не потребуется самостоятельно закупать и налаживать дорогостоящее оборудование, что позволит значительно снизить себестоимость и ускорить выход на рынок.