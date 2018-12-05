Власти Карелии перенесли сроки создания ОЭЗ на границе с Финляндией на 2020 год

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии рассчитывают в 2020 году открыть особую экономическую зону (ОЭЗ) в поселке Вяртсиля на границе с Финляндией, сообщил в среду журналистам вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

21 апреля Родионов сказал журналистам, что ОЭЗ может появиться в 2019 году.

"Если говорить о сроках, мы планируем направить в конце 2019 года, с учетом всех геологических изысканий и соглашений, заявку в правительство РФ через министерство экономического развития о создании этой зоны. И планируем, что в 2020 году наша заявка будет рассмотрена, и мы сможем особую зону получить. Вопрос комплексный, вопрос сложный, но мы не сомневаемся, что это у нас получится", - сказал Родионов.

Он пояснил, что создание экономической зоны - это очень кропотливый вопрос, требующий обдуманного решения. "Сегодня мы проводим работу, скажем так, по проведению геологии земельного участка, на котором будет находиться эта особая экономическая зона. Мы ходим убедиться, что этот участок содержит все необходимые грунты, позволяющие ставить там серьезные предприятия", - отметил вице-премьер.

"Создание особой экономической зоны позволит финским инвесторам организовывать на территории Карелии свои производства, пользоваться более дешевой электроэнергией и рабочей силой, а также создавать и экспортировать продукцию без дополнительных таможенных пошлин. Финскому инвестору эта зона наиболее выгодна", - ранее сказал Родионов.

Министр экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков сказал, что уже заключено соглашение с якорным резидентом - компанией "Карлис-Вяртсиля", которая занимается лесопилением и заготовкой леса. "Есть у нас еще один потенциальный участник особой экономической зоны. С ним мы сейчас обсуждаем технические условия, необходимые для захода на выбранную площадку", - отметил министр.

О поселке

Вяртсиля - приграничный поселок городского типа, где проживают 2,9 тыс. человек. Его градообразующим предприятием является Вяртсильский метизный завод (входит в ПАО "Мечел"). В 5 км от Вяртсиля находится крупнейший российско-финляндский пограничный переход на территории Карелии, а также таможенный пропускной пункт.