Роснедра оценивают потенциальные запасы газа в Арктике в 2,5 трлн куб. метров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Объем потенциальных запасов газа в Арктической зоне РФ оценивается в 2,5 трлн куб. м. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Орест Каспаров, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

"То, что сейчас поставлено на баланс <...> - это около 500 млрд куб. метров. Хотя эта зона обладает потенциалом до 2,5 трлн куб. метров газа, но для этого необходимо провести масштабные геологоразведочные работы для перевода ресурсов в запасы и дальше в более высокие промышленные категории", - сказал он.

Каспаров добавил, что компаниям, которые будут вести разведку в этом регионе, необходима господдержка, поскольку такие проекты связаны с высоким риском.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, а также подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.