"Газпром нефть" разработала и зарегистрировала российский стандарт по бункеровке СПГ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", разработала российский стандарт по бункеровке СПГ и зарегистрировала его в Федеральном информационном фонде стандартов, сообщила компания. Сейчас в России нет аналогичного регламента.

Новый документ основан на аналогичном международном стандарте 2017 г. для бункеровки судов, работающих на сжиженном природном газе.

Формально теперь по этому документу должны работать все компании, которые занимаются СПГ-бункеровкой или планируют включать в состав своего флота суда на СПГ.

"Документ фиксирует основные требования к судам-бункеровщикам и бункеруемым судам, использующим в качестве топлива сжиженный природный газ. В частности, стандарт регламентирует технологические процессы и процедуры бункеровки СПГ, описывает требования к конструкциям систем передачи топлива, определяет рекомендации по обучению персонала, подготовке отчетности и документации", - отмечает компания.

"Сжиженный природный газ имеет значительный потенциал в качестве судового топлива благодаря своим экологическим характеристикам и экономической эффективности использования. Ежегодно доля коммерческих судов, работающих на газомоторном топливе, будет увеличиваться, что потребует активного развития инфраструктуры СПГ-бункеровки. Внедрение нового стандарта в России фактически является отправной точкой по формированию в нашей стране нового сегмента бункеровки судов экологичным газомоторным топливом", - отметил генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункера" Андрей Васильев.

Ранее сообщалось, что в 2020 г. будут введены новые международные требования Marpol, которые ограничат содержание серы в топливах для судов на уровне не выше 0,5% для всей акватории Мирового океана. Сжиженный природный газ отвечает требованиям этой конвенции как по содержанию серы, так и по концентрации соединений азота.

В настоящее время "Газпромнефть Марин Бункер" разрабатывает проект строительства первого в России СПГ-бункеровщика, а также участвует в формировании законодательной и разрешительной базы для выполнения СПГ-бункеровок в российских портах.