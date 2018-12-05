Фонд "Сколково" и ведущие университеты Шотландии договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и ряд ведущих шотландских университетов договорились о развитии сотрудничества и проведении совместных научных исследований, сообщил ТАСС представитель фонда "Сколково".

"Эти договоренности были достигнуты в ходе состоявшегося недавно визита председателя Фонда Аркадия Дворковича в Шотландию. С нашими партнерами мы договорились о научном обмене, проведении совместных исследований, прежде всего в области образования, квантовых технологий, фотоники, big data и computer science, а также по целому ряду других направлений", - сказал он.

По его словам, в ходе визита делегации фонда "Сколково" в Эдинбургский университет, Университет Стратклайда и Университет Глазго шотландские партнеры познакомили гостей со своей научно-исследовательской деятельностью.

"В свою очередь мы рассказали о том, что такое Фонд "Сколково" и инновационный центр "Сколково", а также представили Сколковский институт науки и технологий (Сколтех). В частности, мы говорили об инновационной и образовательной деятельности в "Сколково" и Сколтехе и продемонстрировали возможные направления сотрудничества с партнерами, в том числе через поддержку высокотехнологичных стартапов", - сказал он.

О фонде "Сколково" и Сколтехе

Фонд "Сколково" - один из ведущих институтов развития России, созданный в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково".

Сколковский институт науки и технологий - один из передовых образовательных и исследовательских центров России, в котором учатся и занимаются научной деятельностью не только российские, но и зарубежные студенты.