"Союзмультфильм" планирует создать в Ульяновской области технопарк анимационных проектов

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. "Союзмультфильм" совместно с властями Ульяновской области намерен разместить в регионе технопарк анимационных проектов. Об этом сообщил на пленарном заседании форума "Деловой климат в России" директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев.

"Мы запустили буквально полгода назад при поддержке Минкультуры, при поддержке властей Москвы технопарк на территории "Союзмультфильма". <...> Мы начали разговор с Ульяновской областью на тему того, чтобы перенести этот механизм технопарка для аниматоров в регион. Это позволит пошагово облегчать риски для запуска новых проектов", - сказал он.

Машковцев уточнил ТАСС, что сейчас идея активно обсуждается. "В Москве в любом случае мы этот формат сейчас развиваем в течение этого года. И будем обсуждать, каким образом можно перенести этот формат на здешнюю (ульяновскую - прим. ТАСС) почву, поскольку он означает одновременное взращивание и кадрового резерва, то есть нужно систему образования сначала адаптировать под это проект", - сказал собеседник агентства.

Машковцев пояснил, что проект долгосрочный. По его словам, только спустя два года с начала реализации проекта можно говорить о создании первых рабочих мест. В целом процесс создания технопарка займет не менее трех лет.

Руководитель "Союзмультфильма" на пленарном заседании отметил, что идея создания технопарка взята из опыта других стран. "Мы решили обратиться к опыту наших азиатских коллег по выращиванию с нуля анимационной индустрии за счет системы технопарков. <…> Государство, городские власти вложились не в поддержку проектов, как это обычно делается в кино и в том числе в анимации, а вложились в инфраструктуру, то, что не происходит практически никогда", - уточнил он.

Форум "Деловой климат в России" проходит в регионе по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации более чем из 15 регионов России, а также представители иностранных государств. На главной площадке форума - в Ленинском мемориале - работает выставочная зона, где можно ознакомиться с деятельностью предпринимателей региона, инфраструктурой поддержки бизнеса, посетить экспозицию, посвященную истории симбирского предпринимательства. В рамках двухдневной работы форума 5 декабря прошло пленарное заседание на тему "Деловой климат. Меры поддержки предпринимательских инициатив" при поддержке информационного агентства ТАСС.