Объем дорожного фонда Ивановской области в 2019 году составит рекордные 4,35 млрд рублей

ТАСС, 5 декабря. Объем дорожного фонда Ивановской области в 2019 году впервые достигнет суммы 4,35 млрд рублей, в том числе, 1,24 млрд рублей регион получит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Выделенные средства позволят решить ключевые вопросы по повышению качества дорог, сообщил во вторник на заседании облправительства глава региона Станислав Воскресенский.

По данным региональных властей, в 2019 году прогнозируемый объем дорожного фонда Ивановской области составит 4,35 млрд рублей, в том числе 1,24 млрд рублей - ожидаемое поступление средств федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2018 году общий объем средств регионального дорожного фонда составляет почти 3 млрд рублей.

"Мы должны за эти годы в рамках национального проекта все базовые, ключевые вопросы с дорогами разрешить, будем действовать планомерно", - отметил Воскресенский.

По словам главы региона, в 2019 году приоритет будет отдаваться ремонту дорог, по которым движется медицинский транспорт. Кроме того, завершится строительство Западного обхода Иваново. Кроме того, по словам главы региона, принято решение о строительстве Восточного обхода города, проектирование которого также начнется в ближайшее время.

"На ремонт дорог в Иванове будет направлено более чем в два раза больше средств, чем обычно это делалось. Надеюсь, наш любимый областной центр преобразится, и проблема дорог будет решена", - сказал Воскресенский.

По данным правительства Ивановской области, в 2018 году в регионе отремонтировано более 104 км региональных дорог, что двое больше уровня 2017 года. Ремонтные работы в велись в 19 районах области. В рамках работ по повышению безопасности дорожного движения проведено восстановление асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 64,5 км, на 2,7 тыс. км дорог нанесена дорожная разметка, установлено более 700 дорожных знаков, а также 2 км барьерных и перильных ограждений.