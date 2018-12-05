Дюков: функции единого органа контроля над шельфовыми проектами мог бы взять Ростехнадзор

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что для контроля над шельфовыми проектами необходим единый орган, эти функции мог бы взять на себя Ростехнадзор. Такое мнение Дюков высказал журналистам в Москве.

"Этот вопрос в свое время нами изучался в нашей компании, наше мнение - нужно перейти в принцип одного окна. Кто это будет, какая организация? Это нужно обсуждать. Первоначально, поскольку Ростехнадзор активно поддержал эту идею, то как раз прорабатывалась возможность назначить Ростехнадзор единым окном", - сказал Дюков.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство в настоящее время не видит необходимости в создании единого органа по контролю над морскими шельфовыми проектами, однако готово это обсуждать. Свою позицию министерство подготовит на следующей неделе.

В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак выступил с инициативой создания единого надзорного органа по контролю проектов по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе РФ, который был бы наделен "широким спектром полномочий в области контроля". Для этого министерствам поручено создать рабочую группу, которая до 1 апреля 2019 года должна представить конкретные предложения по этой части. При этом в ее задачи входит не только проработка вопроса о создании госоргана, но и выработка соответствующих предложений по изменению законодательства.

В настоящее время надзорные функции за реализацией проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе распределены между несколькими ведомствами, среди которых Роснедра и Росприроднадзор.

Сейчас доступ к шельфу имеют только "Газпром" и "Роснефть". Правительство также "заморозило" выдачу лицензий на его изучение до фактического исполнения нынешних обязательств компаний.