"Электроцинк" после вынужденной остановки вывел из простоя 25 рабочих

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Отгрузка цинкового концентрата - сырья, не использованного в производстве из-за остановки работы завода "Электроцинк" во Владикавказе после пожара в цехе электролиза - началась на предприятии. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Электроцинка", для работы по отгрузке вывели из простоя 25 работников.

В общей сложности на предприятии работают 1,8 тыс. человек, после пожара в цехе электролиза 21 октября для них введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней заработной платы. Более 180 сотрудников управленческого аппарата и объектов социальной сферы предприятия работают в режиме сокращенного рабочего времени. В режиме полной занятости продолжают работу 166 человек, обеспечивающих предприятие электроэнергией и теплом, а также поддерживающих порядок на его территории.

"С 5 декабря с территории ОАО "Электроцинк" началась отгрузка цинкового концентрата... Работы начались после проведения необходимых подготовительных мероприятий. Отгрузка концентратов ведется с двух складов обжигового цеха - первого передела цинкового производства, для работы по отгрузке вывели из простоя 25 работников", - сказал собеседник агентства.

В работах по отгрузке концентратов задействованы два автокрана, сырье выгружается в полувагоны и отправляется для переработки на предприятие УГМК в Челябинской области.

По данным отчета УГМК за 2017 год, "Электроцинк" - второе по объемам производства цинка предприятие в России (95 тыс. тонн ежегодно), уступающее только Челябинскому электролитному заводу, мощность которого составляет 180 тыс. тонн в год. Также предприятие во Владикавказе производит кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы.