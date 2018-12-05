Bloomberg назвал главные политические риски для мировой экономики в 2019 году

ТАСС, 5 декабря. Аналитики агентства Bloomberg отнесли мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть к основным рискам, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте агентства материале.

К другим рискам аналитики относят экономическую ситуацию в Италии. В конце октября Еврокомиссия потребовала от Италии доработки проекта бюджета на 2019 год. В июне ЕК рекомендовала Италии сократить бюджетный дефицит на 0,6% ВВП (по сравнению с 2018 годом), тогда как в проекте бюджета Италии, представленном на рассмотрение ЕК в октябре, предусмотрено увеличение дефицита на 0,8-0,9% для расширения социальных программ. Однако правительство Италии оставило без изменений прогноз дефицита бюджета 2019 года, скорректировав лишь некоторые показатели проекта.

В случае введения США пошлин на импорт всех китайских товаров, ВВП КНР может потерять до 1,5% в 2019 году, а в целом мировая экономика - до 5%, отмечают эксперты Bloomberg.

Обеим странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.

В свете мировых торговых войн эксперты обращают особое внимание на взаимоотношения между США и Китаем. Лидеры Китая и США 2 декабря договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях.

Еще одним риском для экономики в будущем году Bloomberg называет Brexit - выход Великобритании из Евросоюза. В частности, в конце ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того, чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть его 11 декабря. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Эксперты Bloomberg отмечают, что если Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо договоренностей (так называемый "жесткий брекзит"), экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами ЕС. При этом, даже если сделка по Brexit, которая будет включать себя членство страны в таможенном союзе ЕС, состоится, то падение ВВП Великобритании составит к 2030 году около 3%.

Среди других рисков для мировой экономики в 2019 году эксперты Bloomberg называют состояние цен на нефть, а также предстоящие выборы в ряде крупных стран в будущем году. В частности, говоря о нефти, к ключевым факторам относятся взаимоотношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК и не входящих в организацию государств в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.