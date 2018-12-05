Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета в среду согласились с необходимостью снижения добычи нефти, в том числе Россия. Об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи по итогам заседания комитета.

"Россия имеет свои собственные проблемы, но каждый на сегодняшней встрече согласился, что необходимо снижение. Консенсус - мы должны снижать. Завтра мы должны обсудить, как [на сколько] снижать", - сказал министр.

Квоты на снижение добычи в 2019 году могут составить порядка 1 млн баррелей в сутки, добавил Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

"Я думаю, миллион [баррелей в сутки] или около того. Но завтра мы это будем обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, о какой квоте на снижение добычи нефти может идти речь.

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