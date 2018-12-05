США изучают варианты создания препятствий проекту "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает различные варианты создания препятствий на пути реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник в Вашингтоне на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Видеозапись его выступления выпустил в среду в эфир телеканал C-SPAN .

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент [США Дональд Трамп], к примеру, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода "Северный поток - 2". Мы рассматриваем ряд вариантов действий на этом направлении", - сказал советник американского лидера, не вдаваясь в детали.

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".