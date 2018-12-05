Стоимость создания двух ледоколов проекта 22220 составит около 100 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220 обойдется в сумму около 100 млрд рублей. Об этом журналистам в кулуарах форума "Арктика: настоящее и будущее" рассказал руководитель проекта 22220 на Балтийском заводе Алексей Смирнов.

Ранее источник ТАСС в промышленных кругах Петербурга сообщил, что контракт на строительство четвертого и пятого ледоколов 22220 может быть заключен с Балтийским заводом в первом квартале 2019 года. Позднее замглавы дирекции Северного морского пути Максим Кулинко заявил, что при строительстве этих судов будет применена смешанная схема финансирования.

"Стоимость строительства за два судна вместе взятых в размере около 100 млрд рублей, что включает как себестоимость строительства, так и косвенные расходы... обеспечение гарантий исполнения контракта, включая страхование судна на время строительства", - рассказал Смирнов. Он отметил, что контрактом предусматривается выделение финансирования на контрактацию оборудования для обоих судов сразу, что поможет снизить стоимость заказа.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.