Курская область заключила четыре крупных соглашения для привлечения инвестиций в регион

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация Курской области в рамках совета по инвестиционному развитию и взаимодействию с инвесторами в регионе заключила соглашения о сотрудничестве с Россельхозбанком, Ассоциацией кластеров и технопарков России, ООО "Газпром газомоторное топливо" и компанией "Инфосистемы Джет", предусматривающие совместную работу над привлечением инвестиций в регион, передает корр. ТАСС.

Так, соглашение с Россельхозбанком предусматривает развитие инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, а также в сфере промышленного производства. Достигнутые договоренности с Ассоциацией кластеров и технопарков России предполагают привлечение инвестиций путем создания на территории региона особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Работа с ООО "Газпром газомоторное топливо" будет направлена на расширение использования природного газа в качестве моторного топлива для транспорта. "Инфосистемы Джет" в рамках договора будут сотрудничать с администрацией в области укрепления и развития информационных и коммуникационных знаний для решения задач по созданию высококачественных и надежных комплексов электронного оборудования.

"В мае текущего года президентом нашей страны подписан указ, который все чаще называют суперуказом, который предусматриает, что наша страна в ближайшие шесть лет должна совершить прорыв в основных сферах своей деятельности. Это социалка, культура, промышленность и сельское хозяйство. На наш взгляд, очевидно, что без привлечения дополнительных инвестиций трудно рассчитывать на увеличение бюджета как в целом [в стране], так и в отдельно взятом регионе", - отметил после подписания соглашений врио губернатора региона Роман Старовойт.

Кроме соглашений, врио главы региона также подписал два меморандума о намерениях в области реализации инвестиционных проектов по строительству завода по переработке рапса на территории региона, а также комплексного селекционно-семеноводческого центра.